В Санкт-Петербурге в метро прогремел взрыв: все подробности (фото, видео)

3 апреля в метро Санкт-Петербурга в 14:30 произошел взрыв. СМИ сразу сообщили, что это произошло в вагоне поезда на станции "Сенная площадь".

Источник РИА Новости сообщил, что произошло два взрыва — на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт".

В свою очередь источник Интерфакса рассказал, что в петербургском метро произошел всего один взрыв, сообщения о втором не подтверждаются. "Взрыв прогремел на перегоне, когда поезд двигался от станции "Сенная площадь" к станции "Технологический институт". Это произошло в третьем вагоне поезда после отправления, когда состав частично находился на перегоне", — сказал источник.

По его словам, все погибшие находились внутри вагона в непосредственной близости от эпицентра взрыва.

Читайте такжеПри взрыве в метро в Санкт-Петербурге погибли не менее 10 человек

Пресс-служба метрополитена заявила, что в вагоне поезда произошел взрыв неустановленного предмета. А росСМИ сообщили, что взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга, где, по разным данным, произошли от одного до двух взрывов, было начинено поражающими элементами.

По последним данным, взрывное устройство на станции петербургского метро "Технологический институт" было начинено болтами, как сообщает "Лайф.ру", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Кроме того, на станции метро "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге найдено самодельное взрывное устройство, сообщает Фонтанка. Сейчас его обезвреживают.

При взрыве в метро Петербурга погибли не менее 10 человек. Об этом УНИАН сообщили в полиции по Санкт-Петербургу. "Причина взрыва выясняется, как и количество пострадавших. Известно о 10 погибших", - сказал собеседник агентства.

"Среди пострадавших при взрывах есть дети, которые, скорее всего, находились на весенних каникулах", — сообщил источник РИА Новости.

В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга пострадали 50 человек, сообщает Интерфакс, ссылаясь на пресс-секретарь губернатора города.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал взрывы в метро Санкт-Петербурга, заявив, что рассматриваются все варианты. Глава Кремля заявив также, что прежде всего рассматривается версия теракта. "Еще не выяснены причины, поэтому об этом еще рано говорить, расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты — и бытовые, и криминальные, прежде всего проявления террористического характера", - сказал Путин.

Также глава России поручил правоохранителям выяснить причины произошедших в метро Санкт-Петербурга взрывов, не исключается теракт.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации РФ по обороне считает, что взрывы в метро Санкт-Петербурга – это теракт.

Местные СМИ, ссылаясь на слова очевидцев, которые вышли со станции, сообщают, что после взрыва на станции в санкт-петербургском метро произошел пожар в вагоне.

В 15:40 все станции метро Петербурга закрыли на вход и выход. "В 15:40 все станции Петербургского метрополитена закрыты на вход и выход", - говорится в сообщении городского метрополитена в "Телеграм".

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что эвакуация из метро Санкт-Петербурга "по существу" завершена.

В Санкт-Петербург СК РФ направил группу следователей и криминалистов центрального аппарата СК.

УНИАН собрал первые видео с места событий:

Также в сети появились фото с места произошедшего в метро Петербурга: