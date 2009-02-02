Заместитель генпрокурора намерен требовать увольнения 350 судей

Заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН намерен требовать увольнения 350 украинских судей.

Об этом Р.КУЗЬМИН сообщил в интервью газете «Сегодня».

"Я внес в Высший совет юстиции представление об увольнении с административных должностей 350 судей из примерно 1000 незаконно назначенных Советом судей Украины. Это все руководители. Как только они будут уволены с должности судьи, они автоматически перестанут быть председателями или зампредами судов", - сказал заместитель генпрокурора.

Объясняя мотивацию своего представления, Р.КУЗЬМИН отметил, что судей следует уволить за то, что, будучи легитимно назначенными (либо Президентом, либо парламентом), они «впоследствии сознательно нарушили Конституцию и закон, а также присягу судьи, приняв должности председателей и зампредов судов по решению Совета судей - по сути, общественной организации, у которой нет законных прав на такие назначения».

«Это мое представление уже в ВСЮ, а всем перечисленным там судьям направлены письма с предложениями дать объяснения по упомянутому поводу", - отметил Р.КУЗЬМИН.

Возвращаясь к истории этого вопроса, он напомнил, что ранее председателей судов назначал Президент. Потом Конституционный Суд признал такую практику неконституционной. «Ибо в Основном Законе такая функция Президента не прописана. А учитывая, что в стране нет закона, регламентирующего, кто и как назначает председателей судов, Верховная Рада 30 мая 2007 года постановила: пусть этими назначениями временно ведает Высший совет юстиции, пока не будет принят закон, где вся процедура таких назначений будет четко выписана в соответствии с Конституцией", - подчеркнул замгенпрокурора.

Как отметил Р.КУЗЬМИН, "ВСЮ - орган не политизированный, там собраны представители от разных сил. Но кое-кто с этим решением парламента не согласился и, собравшись, Совет судей 31 мая 2007 года принял решение: мол, отныне мы сами будем назначать на должности. И назначают. А соответствующего закона до сих пор как не было, так и нет. Я намерен добиваться увольнения всех незаконно назначенных судей".