После проведения пяти реформ Украина перейдет "рубикон невозврата в стагнационное прошлое" - Гройсман

Проведение в Украине в 2017 году пенсионной и земельной реформ, публичной приватизации, а также реформ образования и медицины станет «точкой невозврата» к старой модели развития страны.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на Ежегодном круглом столе городских голов в Киеве.

«Сегодня хочу подчеркнуть - есть пять реформ, которые мы должны провести в этом году. Я гарантирую, что после реализации этих реформ жизнь людей изменится в лучшую сторону, экономический рост будет иметь устойчивый характер … Если мы проведем эти реформы в 2017 году, Украина пройдет рубикон невозврата в стагнационное прошлое, мы пойдем вперед, и это движение будет успешным», - сказал премьер.

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По словам Гройсмана, пенсионная реформа позволит сделать систему более справедливой и повысить пенсии украинским гражданам, земельная реформа призвана создать в стране фермерский класс, приватизация позволит сделать управление госсобственностью эффективным, а реформы медицины и образования - поднять стандарты социального обеспечения граждан.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 3 апреля утвердил среднесрочный план развития страны до 2020 года, который базируется на достижении устойчивого экономического роста на 4-5% ВВП в год, обеспечении эффективного государственного управления, развитии человеческого капитала, верховенстве права, а также развитии оборонного сектора.

Гройсман ранее призвал народных депутатов поддержать пять предложенных правительством реформ для обеспечения экономического роста: пенсионную и земельную реформы, публичную приватизацию, а также реформы образования и медицины.