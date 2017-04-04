Гройсман выступил за назначение министром здравоохранения Супрун

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за назначение исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун министром, но заявляет о продолжении консультаций по этому вопросу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Читайте такжеНАБУ закрыло уголовное производство против Супрун

"Я бы очень хотел, чтобы мы завершили консультации, и я имел поддержку украинского парламента о назначении исполняющего обязанности министра здравоохранения министром. Но сейчас консультации продолжаются", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, до апреля 2016 года Минздрав возглавлял Александр Квиташвили.

27 июля 2016 года Кабмин возложил исполнение обязанностей министра здравоохранения с 1 августа на Ульяну Супрун.

В декабре 2016 г. – январе 2017 г. в Украине развернули информационную кампанию против Супрун.

Гройсман заявлял, что будут проведены политические консультации относительно назначения министра здравоохранения, а также, того, что новая команда Минздрава во главе с Супрун является абсолютно некоррумпированной и способна провести необходимые изменения в системе.

Сама Супрун утверждала, что на нее оказывают давление противники реформ в медицине.