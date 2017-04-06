НАБУ расследует 319 дел: сумма ущерба по ним превышает 85 миллиардов гривень
21:09, 06 апреля 2017Политика
371 1
В суд в течение марта направлено 5 дел.
В марте сообщено о подозрении 9 лицам / фото: УНИАН
По состоянию на 31 марта детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование в 319 уголовных процессах, общая сумма убытков по которым превышает 85 млрд грн.
Читайте такжеВ конкурсе на пост аудитора НАБУ хочет принять участие экс-прокурор из США, которая посадила Лазаренко
Как сообщает пресс-служба НАБУ, в течение марта детективы Бюро сообщили о подозрении 9 лицам, в отношении 12 лиц прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры составлены обвинительные акты.
В общем в суд в течение марта направлено 5 дел.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter