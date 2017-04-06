НАБУ расследует 319 дел: сумма ущерба по ним превышает 85 миллиардов гривень

По состоянию на 31 марта детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование в 319 уголовных процессах, общая сумма убытков по которым превышает 85 млрд грн.

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Как сообщает пресс-служба НАБУ, в течение марта детективы Бюро сообщили о подозрении 9 лицам, в отношении 12 лиц прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры составлены обвинительные акты.

В общем в суд в течение марта направлено 5 дел.