НАБУ расследует 319 дел: сумма ущерба по ним превышает 85 миллиардов гривень

21:09, 06 апреля 2017
Политика
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В суд в течение марта направлено 5 дел.

В марте сообщено о подозрении 9 лицам / фото: УНИАН

По состоянию на 31 марта детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование в 319 уголовных процессах, общая сумма убытков по которым превышает 85 млрд грн.

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Как сообщает пресс-служба НАБУ, в течение марта детективы Бюро сообщили о подозрении 9 лицам, в отношении 12 лиц прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры составлены обвинительные акты.

В общем в суд в течение марта направлено 5 дел.

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Теги: #суд#НАБУ#расследование