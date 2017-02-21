Евродепутат зафиксировала в Авдеевке доказательства преступлений российских оккупантов и передаст их в Гаагу – МОУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила спикер Министерства обороны Украины Виктория Кушнир на брифинге в Киеве.

«Вчера депутат Европарламента Ребекка Хармс посетила Авдеевку. Немецкий политик осмотрела город и участки, которые понесли наибольшие разрушения от артиллерийских обстрелов российско-оккупационных войск, и побывала на передовых позициях ВСУ и в разбитых домах местных мирных жителей», - сказала Кушнир.

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По словам пресс-секретаря Минобороны, депутат Европарламента назвала героями украинских воинов, которые мужественно и стойко защищают Авдеевку и всю Украину от коварного врага. Она подчеркнула, что Европарламент сделает все возможное, чтобы Украина не осталась наедине с российской агрессией.

«Хармс задокументировала доказательства преступлений против Украины для передачи Международному трибуналу», - подчеркнула Кушнир.