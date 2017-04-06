Парубий рассказал, почему вероятное начало действия "безвиза" планируется на июнь

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что с июля украинцы смогут уже не стоять в очередях на оформление виз для поездок в страны Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

На вопрос, когда решение о предоставлении Украине безвизового режима вступит в силу и начнется его действие, Парубий с улыбкой отметил, что он "не будет дней называть - уже называли дни".

"Это, скорее всего, произойдет в июне. И я скажу откровенно, это связано с выборами в одной из стран. Они будут ждать, пока пройдут их выборы, чтобы не взять на себя негатив", - сказал спикер.

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Он добавил, что будут проходить официальные процедуры, а также должна состояться окончательная ратификация. "Но это, ориентировочно, произойдет в июне", - отметил Парубий.

Одновременно он подчеркнул, что самым важным является то, что этот процесс уже необратим, никаких не может быть подводных камней на этом пути". "Есть только выписанные бюрократические нормы, которые должны быть пройдены для окончательного решения", - сказал он.

Так, Парубий выразил надежду, что "те, кто планировали ехать в июле-августе или в Венгрию, или в Хорватию... они смогут поехать, уже не выстаивая в очередях за визами".

Спикер отметил, что сегодняшнее решение Европарламента относительно безвиза для Украины является чрезвычайно важным событием.

Как сообщал УНИАН ранее, на 23 апреля и 7 мая запланированы два тура президентских выборов во Франции.