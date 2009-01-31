Кто теперь заменит Балогу?

Семья БАЛОГ отказалась от аренды Мукачевского замка, Мукачевские власти обратилась в Кабмин с заявлением, чтобы власти помогли спасти памятник. Соответствующее заявление распространил Мукачевский городской совет.

Как сообщил УНИАН мэр Мукачево Золтан ЛЕНДЕЛ, на днях в адрес городского совета поступило заявление от учредителя ООО «Высокий замок», которое недавно выиграло конкурс на 46-летнюю аренду помещения Мукачевского замка «Паланок», в котором предприятие отказывается от соглашения. (Учредителями ООО «Высокий замок» является БАЛОГА Оксана Ивановна (жена В.БАЛОГИ), ПЕТЁВКА Марина Ильинична (жена Василия ПЕТЁВКИ, двоюродного брата В.БАЛОГИ, экс-мэра Мукачево, одного из учредителей «Барвы»), ТОКАР Мирослава Ивановна (жена И.ТОКАРЯ, председателя Мукачевской РГА, одного из учредителей «Барвы»).

В заявлении ООО «Высокий замок» отмечает, что “киевские высокопоставленные должностные лица, народные депутаты от определенных политических сил, в частности, Геннадий МОСКАЛЬ, Николай ТОМЕНКО, министр МВД Юрий ЛУЦЕНКО и другие подняли шумиху, касающуюся конкурса на аренду отдельных помещений замка "Паланок", порочат городские власти Мукачево и нас лично, наносят большой вред инвестиционной привлекательности Мукачево, устроили настоящий информационный террор”. “Преследуя свои узкопартийные интересы и стремясь навредить своим политическим оппонентам, они не останавливаются перед тем, чтобы нанести ущерб общегосударственным интересам. Проверка прокуратурой, инициированная Кабинетом Министров Украины, не нашла никаких нарушений законодательства при проведении конкурса и его результаты не были обжалованы в судебном порядке. Нагнетание политической ситуации вокруг этого проекта делает невозможной нашу дальнейшую работу по реконструкции и строительству в замке “Паланок”, - отмечают авторы заявления.

В связи с отказом учредителей ООО «Высокий замок» арендовать отдельные помещения замка «Паланок» городской председатель Мукачево З.ЛЕНДЕЛ обратился с письмом в Кабинет Министров Украины, к народным депутатам Верховной Рады. В нем, в частности, речь идет о том, что Мукачевскому городскому совету придется удовлетворить заявление «Высокого замка» и объявить новый конкурс.

З.ЛЕНДЕЛ также в письме утверждает, что такими действиями подорван инвестиционный имидж Мукачево. По его словам, “вакханалия, поднятая господином МОСКАЛЕМ вокруг аренды отдельных помещений замка “Паланок” привела к тому, что ООО «Высокий замок» в январе 2009 года направило письмо в Мукачевский городской совет с отказом от прав аренды из-за политизации этого дела. Благодаря такой «заботе» мы потеряли инвестора, подорван инвестиционный имидж Мукачево”.

Учитывая все это, как говорится в письме, городская власть Мукачево просит Кабмин совместно с деловыми структурами, которые будут заинтересованы в реализации этого проекта, принять участие в конкурсе на право аренды отдельных помещений Мукачевского замка «Паланок». «Для нас, жителей города, замок “Паланок” очень дорог, это наше историческое наследие и смотреть, как он разрушается мы не хотим. Большая просьба ко всем, кому небезразлична судьба этого проекта: если не можете помочь, так хотя бы не мешайте нам спасать историко-архитектурный памятник», - говорится в письме З.ЛЕНДЕЛА.