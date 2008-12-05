Томенко, Луценко и Москаль готовы взять права на аренду замка «Паланок»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины, председатель Оргкомитета общенациональной акции «7 чудес Украины» Николай ТОМЕНКО обещает приложить все усилия, чтобы мукачевский замок “Паланок” стал жемчужиной Украины, а не собственностью нескольких семей.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО по поводу заявления народного депутата, член президиума партии «Единый Центр» Василия ПЕТЁВКИ о готовности «отдать проценты фирмы-победителя конкурса на право аренды части мукачевского замка «Паланок», которые принадлежат моей семье, за одну гривню ЛУЦЕНКО, МОСКАЛЮ или ТОМЕНКО при условии выполнения всех требований, которые есть в договоре между фирмой и городским советом».

Н.ТОМЕНКО подтверждает свою готовность, а также готовность министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и народного депутата Геннадия МОСКАЛЯ за одну гривню приобрести право на аренду мукачевского замка «Паланок». Он обращается к руководству фирмы-арендатора с просьбой передать необходимые документы для подписания соответствующего соглашения.

По поводу юридической составляющей передачи прав собственности на аренду помещений замка, Н.ТОМЕНКО просит обращаться непосредственно к руководителю Министерства внутренних дел Украины, поскольку, согласно полномочиям, именно МВД в дальнейшем будет заниматься темой проверки использования бюджетных средств, которые в последние годы выделялись на содержание этого замка, финансовой возможности фирм-победителей конкурса на право аренды, а также их проектными планами реставрации мукачевского замка.

«Кроме того, в окончательном выяснении нуждается и проверка законности действий государственных органов и должностных лиц в связи принятием мукачевским горсоветом решения о предоставлении права долгосрочной аренды на помещение замка «Паланок» ООО «Высокий замок»», - отметил Н.ТОМЕНКО.

По его словам, если мукачевским замком «руководят» ближайшие родственники руководства Закарпатья, а в аренду помещения этого замка берут представители этой же «большой семьи», то, конечно, есть вопрос о корректности таких действий. «При любых обстоятельствах, мы сделаем все, чтобы мукачевский замок стал жемчужиной Украины, а не собственностью нескольких семей», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он также сообщил, что как председатель Оргкомитета общенациональной акции «7 чудес Украины» сделал определенный вклад в популяризацию этой достопримечательности. Поскольку замок «Паланок» попал в список финалистов историко-архитектурных чудес, то по инициативе Н.ТОМЕНКО был издан ряд брошюр на украинским, русском и английском языках, видео- и радиоматериалы, где замок активно пропагандировался как выдающаяся достопримечательность Украины.

Как сообщал УНИАН, 9 октября 2008 года на внеочередной сессии депутаты Мукачевского горсовета приняли решение о предоставлении ООО «Высокий замок» в долгосрочную аренду помещения замка “Паланок” (памятник архитектуры ХІV-ХVІІІ ст.) общей площадью 2300 кв. м на период с 2010 по 2056 год.

Народные депутаты Н.ТОМЕНКО и Г.МОСКАЛЬ обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить законность действий государственных органов и должностных лиц в связи принятием Мукачевским горсоветом решения о предоставлении права долгосрочной аренды на помещение замка “Паланок”. По данным еженедельника “Зеркало недели”, основателями ООО “Высокий замок” являются БАЛОГА Оксана Ивановна (жена главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ), ПЕТЁВКА Марина Ильинична (жена В.ПЕТЁВКИ, двоюродного брата В.БАЛОГИ, экс-мэра Мукачево), ТОКАРЬ Мирослава Ивановна (жена И.ТОКАРЯ, председателя Мукачевской РГА).

В конце ноября Министерство внутренних дел заявило, что решение о передаче в аренду Мукачевского замка «Паланок» является нелегитимным, а потому собранные материалы направлены в прокуратуру Закарпатской области для их изучения и соответствующего реагирования.