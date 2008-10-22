Народная Самооборона требует ответа, кто отдал Балоге Мукачевский замок

Народный депутат Украины, член депутатской группы «Народная самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ направил официальные обращения премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО, в которых просит создать комиссию и направить ее в Закарпатскую область для проверки изложенных в статье еженедельника «Зеркало недели» фактов, касающихся аренды мукачевского замка «Паланок».

В частности, как отмечается на официальном сайте “Народной самообороны”, в своих обращениях Г.МОСКАЛЬ сообщает, что в еженедельнике «Зеркало недели» от 18-24 октября была опубликована статья Владимира МАРТЫНА «Семейная резиденция для Балоги», в которой автор информирует об учредителях общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Высокий замок», которое арендовало на сумму 5 тысяч гривен мукачевский замок «Паланок» (памятник архитектуры ХІV-ХVІІІ ст.).

«9 октября этого года Мукачевский городской совет (Закарпатская область) на 37-й внеочередной сессии 5-го созыва среди других вопросов принял решение «Об утверждении результатов конкурса по предоставление права долгосрочной аренды отдельных помещений мукачевского замка «Паланок». Этим самым обществу с ограниченной ответственностью «Высокий замок», код 31326925, зарегистрированному в городе Мукачево, улица Пряшевская-Боковая, 2, предоставлено в аренду на 46 лет (с 1 января 2010 по 1 января в 2056 г.) территорию и помещение «Паланок» для обустройства гостинично-ресторанного комплекса. В течение пяти лет арендатор обязался инвестировать в замок двенадцать миллионов гривен и создать сорок рабочих мест», - говорится в сообщении.

“Как удалось выяснить автору, учредителями ООО «Высокий замок» является БАЛОГА Оксана Ивановна (жена В.БАЛОГИ), ПЕТЁВКА Марина Ильинична (жена Василия ПЕТЁВКИ, двоюродного брата В.БАЛОГИ, экс-мэра Мукачево, одного из учредителей «Барвы»), ТОКАР Мирослава Ивановна (жена И.ТОКАРЯ, председателя Мукачевской РГА, одного из учредителей «Барвы»). Вид деятельности «Высокого замка» - бухгалтерский учет и аудит, а его уставный фонд составляет пятнадцать тысяч гривен. Последние годы общество вообще не платило налогов, поскольку не получало никаких прибылей, а передача замка «Паланок» в аренду проходило с грубым нарушением законодательства Украины, так как конкурсная комиссия, при передаче замка «Паланок» в аренду, не обратила внимания на тот факт, что ООО «Высокий замок» при уставном фонде в размере пятнадцать тысяч гривен планирует инвестировать в замок «Паланок» двенадцать миллионов гривен, а именно - в обустройство гостинично-ресторанного комплекса на арендованной территории и помещениях «Паланок». И это при том, что сферой деятельности ООО «Высокий замок» является не гостинично-ресторанный бизнес, а бухгалтерский учет и аудит”, - отмечается в депутатском обращении Г.МОСКАЛЯ.

При этом он ссылается на неназванных "депутатов Мукачевского горсовета, членов нескольких фракций”, которые утверждают, что “решение о предоставлении замка в аренду сопровождалось многочисленными нарушениями”.

“Учитывая то, что данные факты обретают широкий общественный резонанс, как на Закарпатье, так и в Украине, прошу вас создать комиссию для проверки, изложенных в моем депутатском обращении и в статье «Зеркало недели» фактов, какая бы выехала в Закарпатскую область и разобралась в сложившейся ситуации», - отмечает Г.МОСКАЛЬ в своем обращении.