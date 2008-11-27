Мукачевский замок отдали родственникам Балоги незаконно - МВД

Решение о передаче в аренду Мукачевского замка «Паланок» является нелегитимным, а потому собранные материалы направлены в прокуратуру Закарпатской области для их изучения и соответствующего реагирования, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады, инициатора акции «7 чудес Украины» Николая ТОМЕНКО, такой ответ МВД он получил на свое обращение по поводу проверки законности действий государственных органов и должностных лиц в связи принятием Мукачевским городским советом решения о предоставлении права долгосрочной аренды на помещения замка «Паланок».

В частности, 9 октября 2008 года на внеочередной сессии Мукачевского горсовета дополнительным вопросом повестки дня был рассмотрен вопрос предоставления ООО «Высокий замок» в долгосрочную аренду помещения замка общей площадью 2300 кв. м на период с 2010 до 2056 года.

По информации МВД, во время рассмотрения этого вопроса на сессии горсовета в голосовании принимал участие гражданин И.КУШНИР, легитимность которого не была признана сессией на время голосования. В связи с тем, что в голосовании из 43 депутатов не принимали участия 22, то голос гражданина И.КУШНИРА при голосовании о предоставлении в аренду помещений замка «Паланок» был решающим, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Геннадий Москаль утверждает, что замок (памятник архитектуры ХІV-ХVІІІ ст.) на 46 лет (с 1 января 2010 по 1 января 2056 года) арендовало общество с ограниченной ответственностью «Высокий замок», учредителями которого являются, в частности, Оксана БАЛОГА (жена В.БАЛОГИ), Марина ПЕТЁВКА (жена Василия ПЕТЁВКИ, экс-мэра Мукачево, двоюродного брата В.БАЛОГИ).