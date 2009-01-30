Ющенко обращается к главе парламента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА консолидировать парламент для изменения бюджета на текущий год.

Об этом он заявил в экстренном обращении к украинскому народу в связи со сложной экономической ситуацией в Украине.

«Уважаемый Владимир Михайлович, Вы хорошо осознаете, что нынешний бюджет является главным провокатором кризиса в Украине. В интересах государства я прошу Вас консолидировать парламент для изменения бюджета и принятия срочных антикризисных решений», - заявил Президент.

Также В.ЮЩЕНКО от имени всей страны потребовал от правительства и парламента немедленно подготовить «честный бюджет, где расходы будут соответствовать возможностям экономики».

«Это - ваш конституционный, государственный и политический долг», - сказал Президент.