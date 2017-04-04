Порошенко в Риге: На Донбассе режим тишины не соблюдался российской стороной ни одного дня

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на Донбассе режим прекращения огня с 1 апреля не соблюдался российской стороной ни одного дня.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом сегодня в Риге.

«Мне доложили начальник Генштаба и министр обороны, что ни одного дня с 1 апреля соблюдения прекращения огня российской стороной не было», - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за сутки 3 апреля в зоне АТО погибли двое украинских военных, пятеро украинских бойцов получили ранения. Несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней группы о режиме прекращения огня, оккупанты продолжают боевые действия. Чтобы подавить огневую активность противника, Силы АТО открывали огонь в ответ.