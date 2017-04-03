"Намного больше оснований, чем у Шокина": Махницкий собрался восстановиться в должности генпрокурора

Бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Олег Махницкий намерен подать иск в суд о восстановлении его в должности. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Читайте такжеАдвокат Шокина прокомментировал подачу иска

«Это вопрос принципа, чтобы доказать, что это было незаконное решение (о его увольнении) ... Это принципиально. А вопрос, оставаться на этом посту или нет, можно будет решать позже - когда придет время. При нынешних условиях, реалиях и руководстве, я бы не шел на эту должность», - сказал Махницкий.

Он также отметил, что у него есть «намного больше оснований, чем у Шокина», восстановиться в должности.

Как сообщал УНИАН, экс-генпрокурор Виктор Шокин подал в суд иск в отношении Верховной Рады и президента Петра Порошенко относительно восстановления его в должности.

Высший административный суд Украины 10 апреля начнет рассмотрение иска Шокина.

Шокин требует отменить постановление парламента о разрешении на его освобождение от должности генпрокурора и соответствующий указ президента, и восстановить в должности.