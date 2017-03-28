Шокин пытается восстановиться в должности генпрокурора

Экс-глава ГПУ Виктор Шокин пытается вернуть себе должность, подав соответствующий иск в Высший админсуд о восстановлении в должности.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудник пресс-службы Высшего административного суда Галина Гаевская.

Иск Шокина зарегистрирован еще 13 марта этого года, однако сначала в исковом заявлении были ошибки. Когда истец их исправил, суд 27 марта принял решение взять его в производство, приняв решение об открытии производства.

По словам Гаевской, суд принял к производству иск Шокина к Верховной Раде и президенту Петру Порошенко по поводу восстановления его в должности генерального прокурора. Заседание назначено на 15.30 10 апреля.

Гаевская сообщила, что Шокин требует отменить постановление парламента о разрешении на его освобождение от должности генпрокурора и соответствующий указ президента: "Признать незаконным и отменить постановление Верховной Рады от 29 марта 2016 года о предоставлении согласия на освобождение президентом Украины Шокина от должности генпрокурора. Также признать незаконным и отменить указ президента от 3 апреля 2016 года об увольнении Шокина, а также указ президента от 23 июня 2016 года №269/2016. А также восстановить Шокина в должности".

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Судьей-докладчиком по данному делу назначен Валентин Мороз.

Напомним, что Шокин занимал должность генерального прокурора Украины с 10 февраля 2015 года. В апреле 2016 года он вышел на пенсию. Сейчас Виктору Шокину 64 года.