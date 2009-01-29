Состоится семинар «Правовые и практические аспекты государственных закупок»

7 февраля в 10.00 в конференц-зале УНИАН (Киев, ул. Хрещатик,4) состоится учебный семинар на тему: «Правовые и практические аспекты государственных закупок».

На семинаре будут рассмотрены основные вопросы относительно последних изменений законодательства в сфере государственных закупок, а также практические аспекты участия в тендерах, определение в отношении официальных представителей производителя, специфика заключения договоров, условия и порядок изменения цены договора, обжалование действий заказчиков торгов, и другое.

Учебная программа разработана при поддержке экспертов Учебного центра UA-TENDERS.COM на основании Положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства в редакции КМУ от 19.11. 2008 г. №1017.

Модуль программы - «Участие в государственных тендерах».

К участию приглашаются специалисты, деятельность которых связана с осуществлением государственных закупок. Предварительная регистрация на сайте www.ua-tenders.com или по телефонам:

(044) 581-28-16, 581-28-21, 230-82-27.

Ответственное лицо: Щуцкая Ирина.

E-mail: support@ua-tenders.com