Убийца Вороненкова в марте ездил в оккупированный Донецк – Луценко

Убийца бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова посещал захваченный боевиками Донецк. Об этом генпрокурор Юрий Луценко рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

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«Шестого марта убийца находился на временно оккупированной территории, а именно в городе Донецк. Это дало президенту и мне повод подозревать российский след в этом деле. Нацгвардейцам, даже бывшим, запрещено бывать в этом районе (подконтрольном пророссийским боевикам, - УНИАН). Мы обыскали квартиру, в которой убийца проживал с двумя другими лицами. В интересах продолжающегося расследования я не могу рассказать детали», - отметил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы был убит бывший депутат Государственной думы РФ Денис Вороненков и ранены еще два человека.

Напомним, Вороненков несколько месяцев назад переехал в Украину вместе с женой, также экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой. Следственный комитет РФ предъявил ему заочное обвинение и объявил в федеральный розыск. Вороненкову заочно инкриминируют организацию особо крупного мошенничества - рейдерский захват в 2011 году здания в центре Москвы. Уголовное дело в отношении Вороненкова было возбуждено в октябре 2011 года.

В интервью одному из украинских СМИ Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией и назвал ошибкой оккупацию Крыма.

Убитый Денис Вороненков был свидетелем по делу против сбежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича.