Крым не потерян для Украины безвозвратно - экс-депутат Госдумы

Об этом заявил экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, получивший недавно украинское гражданство, передает Обозреватель.

"Я не считаю, что Крым потерян для Украины безвозвратно. Если мировое сообщество не изменит свою точку зрения по поводу санкций и поддержки Украины, то я не считаю, что этот шанс утрачен", - отметил он.

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Вороненков рассказал, что всегда полагал, что Хрущев передал Украине Крым не только по политическим причинам. Полуостров был очень тесно связан с экономикой Украины, электроэнергией, подачей воды, разными другими вещами.

"Я думаю, что возврат полуострова - это вопрос времени. Есть такая китайская поговорка: "Кто умеет ждать, тому достается все". В данном случае Украина должна ждать", - подчеркнул экс-депутат Госдумы.

Ранее Вороненков заявлял, что в 2014 году депутаты Госдумы РФ должны были голосовать за аннексию Крыма под страхом смерти.

Как сообщал УНИАН, следственный комитет Российской Федерации предъявил заочное обвинение экс-депутату Государственной думы РФ от фракции КПРФ Денису Вороненкову и объявил его в федеральный розыск.