Луценко надеется, что до конца года суды вынесут приговоры экс-депутатам Крыма за госизмену

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко надеется, что до конца года суды вынесут заочные приговоры бывшим депутатам Верховной Рады Крыма по обвинению в государственной измене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил сегодня журналистам во время открытия в Киеве нового офиса прокуратуры Автономной Республики Крым.

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«На сегодняшний день мы имеем 31 обвинительный акт в отношении депутатов, которые голосовали за отделение Крыма, еще по десяти в ближайшее время суды дадут разрешение на досудебное расследование. Надеюсь, что в этом году суд примет окончательное решение относительно приговора всем этим предателям», - сказал Луценко.

Он также отметил, что кроме дел, связанных с госизменой крымских депутатов, в производстве прокуратуры находятся дела, касающиеся государственной измены прокурорами, судьями, работниками милиции, военнослужащими, которые перешли на сторону оккупационной власти в Крыму.

Как сообщал УНИАН, 17 марта в прокуратуре АРК заявили, что, в частности, уведомлены о подозрении в государственной измене 78 бывших депутатов Верховной Рады АР Крым и 58 депутатов Севастопольского городского совета.

В суд переданы обвинительные акты в отношении 16 лиц, а также по 17 уголовным процессам получено разрешение суда на проведение специального досудебного расследования.