Климкин прибыл в штаб-квартиру НАТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл в штаб-квартиру Организации североатлантического договора, где он должен принять участие в заседании Комиссии Украина-НАТО.

Об этом сообщает украинская миссия при НАТО в Twitter.

«Министр Павел Климкин прибыл в штаб-квартиру Североатлантического альянса на министерские мероприятия НАТО», - отметили украинские дипломаты.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Комиссия Украина-НАТО, которая пройдет в рамках заседания глав МИД государств-членов Альянса рассмотрит ситуацию с безопасностью на Донбассе и прогресс Украины в осуществлении реформ.

Сегодня ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжает оказывать поддержку Украине в сфере киберзащиты и реформировании системы командования и управления, а также в области медицинской реабилитации.