Это субъективное мнение премьер-министра: глава НАПК о совете Гройсмана признать некомпетентность

Глава НАПК Наталья Корчак прокомментировала слова премьер-министра Владимира Гройсмана относительно признания ее некомпетентности.

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Наталья Корчак отметила, что слова Гройсмана о том, что она ставит под угрозу систему в связи с проблемами с подачей е-деклараций «это субъективное мнение премьер-министра».

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак не готова руководить этим учреждением и должна это признать.

«Я думаю, что она (Корчак – УНИАН) не готова управлять таким процессом, и имеет это просто признать человек. Если она это не признает, то она ставит под угрозу всю систему. Надо теперь думать о том, чтобы не дать эту систему разрушить», - подчеркнул Гройсман.

Он также заявил, что не позволит разрушить систему Единый реестр электронных деклараций.

«Я хотел вчера услышать от руководителя НАПК, а это независимый орган, который имеет спецстатус, какие есть проблемы, потому что если бы я ее назначал, я бы ее уже уволил вчера. Но я их собирал в мае прошлого года, спросил, чем нужно помочь», - сказал Гройсман.