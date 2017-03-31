Немецкое издательство выпустило учебник для мигрантов, где на карте Крым - "российский" (фото)

В Германии организация, которая действует при поддержке правительства, напечатала учебник по изучению немецкого языка, в котором содержится изображение Крыма как части России. Об этом сообщили читатели, проживающие в Германии, передает "Европейская правда".

Учебник был разработан производителем тестов по изучению языков TELC (The European Language Certificates), который, как сказано на его сайте, в своей работе руководствуется целями многоязычия, установленным Советом Европы и Еврокомиссией.

Ошибочное изображение аннексированного Крыма появилось в "рабочей книге", предназначенной для обучения иностранцев, которые иммигрировали в Германию и должны интегрироваться в общество (уровень владения языком B1.1, немного выше начального).

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На политической карте Европы, приведенной в учебнике, Крым закрашен в цвета России. Примечательно, что территориальную целостность Кипра учебнике авторы не отрицают.

В Германии TELC действует от имени федерального министерства внутренних дел в сотрудничестве с Гете-институтом и разрабатывает тесты по немецкому языку для иммигрантов. Подобные тесты TELC производит и для Австрии при поддержке МВД Австрии.

Составление такого теста является одним из этапов прохождения интеграционных курсов для иностранцев, что позволяет претендовать на вид на жительство в Германии.

"Европейская правда" обратилась за комментарием в TELC, а также сообщила об этом инциденте МИД Украины, где пообещали выяснить детали и обратиться к издателю с требованием исправить ошибку.

В МИД также напомнили, что в конце 2015 года запустили спецпроект, в рамках которого собирают сообщения об ошибках по Крыму в иностранных публикациях и добиваются их устранения.