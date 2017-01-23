В Харькове продаются обучающие карты для детей с Украиной без Крыма - СМИ (фото)

Обнаруженная на прилавке харьковского магазина развивающая игра для детей "Страны+Флаги+Столицы" с Крымом в составе России, согласно этикетке, была произведена в Киеве под торговой маркой "Вундеркинд с пеленок". Об этом пишет местное издание 057.ua.

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"Игра должна развивать у малышей от шести месяцев зрительную память, знание географии и стран. Швейцария, Великобритания США и другие - всего 40 стран указаны вместе с флагами, столицами и географическим расположением. 40 государств напечатаны на карточках абсолютно верно вместе со своими флагами и столицами, а вот с Украиной и Россией возникли проблемы", - сообщается в статье.

При этом Украина, напечатанная на одной из карт, "лишилась" оккупированного полуострова Крым. В свою очередь Российская Федерация указана как владелица полуострова.

В самой типографии уверяют, что это ошибка и виной всему недосмотр дизайнера карточек, которая и запустила серию.

"Это ошибка дизайнера, которая их составляла. В версии игры на украинском языке таких ошибок нет - там все указано верно. Ошибка только в "русскоязычной" версии. Мы уже перепечатываем материал и готовы прислать по почте правильные карточки", - ответили журналистам на предприятии.

Отмечается также, что на сайте предприятия указан только украинский вариант карты, который вполне "исправен", а вот русскую версию посмотреть нельзя.