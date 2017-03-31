В России предлагают запретить продажу парфюмов, стеклоочистителей и антифриза ночью из-за отравления населения

В Госдуму России внесен проект закона, согласно которому может быть запрещена продажа спиртосодержащих жидкостей в ночное время, среди них антифриз и духи.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, инициатива предусматривает запрет продажи спиртосодержащих жидкостей с содержанием этилового спирта свыше 25% с 23.00 до 8.00 часов по местному времени. Речь идет о духи, стеклоочистители и антифризы.

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«Современное состояние алкогольного рынка характеризуется высоким уровнем смертности населения от отравления алкогольными суррогатами, спиртосодержащими жидкостями «двойного назначения». От 70 до 95% спиртосодержащей непищевой продукции применяется не по прямому назначению, а как «бюджетный» аналог алкогольной продукции», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что с ростом цен на спиртные напитки, суррогаты алкоголя становятся все популярнее, особенно с учетом их ценовой легкодоступности (10-15 рублей за 100 мл). Речь идет о парфюмерии, моющих средствах, жидкость для мытья окон и защиты от обледенения.

Как сообщалось, в России в конце 2016 года произошло массовое отравление «Бояришником». Количество жертв отравления этим спиртосодержащим косметическим средством превысило 70 человек.