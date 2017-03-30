Аграрная партия способна преодолеть проходной барьер на парламентских выборах – социологи

5,8 % голосов – с таким проходным процентом аграрии вошли бы в Верховную Раду Украины, если бы выборы состоялись в конце февраля этого года. Такие данные всеукраинского социологического исследования, проведенного Центром по информационным проблемам территорий НАН Украины 21-25 февраля 2017 г.

«На сегодняшний день в парламент могли бы попасть семь политических сил: ВО «Батькивщина», Радикальная партия Олега Ляшко, БПП «Солидарность», «Самопомич», Оппозиционный блок, Аграрная партия, альянс ВО «Свободы», «Национального корпуса» и «Правого сектора». На грани прохождения оказались бы партия «За жизнь», «Укроп» и «Движение новых сил» Михаила Саакашвили», – говорит директор Центра по информационным проблемам территорий НАН Украины Петр Жук.

На конец февраля лишь 40% избирателей определились, за какую партию будут голосовать, говорят ученые. Авторы исследования смоделировали возможное перераспределение голосов и рассчитали результат при явке 60%.

«5,8% – это вполне реальный показатель. Уверен, если в 2019 году будут календарные выборы в парламент, Аграрная партия будет претендовать даже на значительно больший результат. Впереди еще ряд выборов в объединенных территориальных общинах. Следующие – уже 30 апреля, где Аграрная партия принимает активное участие. Я убежден, в этот раз члены нашей партии тоже займут достаточно сильную позицию и будут представлены в большинстве новообразованных общин», – говорит заместитель Председателя Аграрной партии Денис Марчук.

По словам политика, проведенное социологическое исследование еще раз подтверждает, что Аграрная партия заявила о себе как об одном из ключевых игроков на политической арене и реальном претенденте на будущих парламентских выборах, способном сформировать свою фракцию в Верховной Раде.

«Это было понятно еще на местных выборах 2015 года, где мы одержали 5 результат и имели показатель, если брать в общенациональном уровне более 7%. И уже сейчас видим, что на выборах в ОТГ, осенью и зимой, мы занимали фактически 3 позицию по количеству депутатов, которые избирались в партийных списках», – отмечает Денис Марчук.

Аграрии уверены в потенциале своей партии, ведь построили ее не на популистских лозунгах, а на реальных экономических показателях.

«Сегодня на фоне общего обнищания народа, войны, которая продолжается в Украине уже достаточно долго, коррупции, которая поглотила буквально все сферы жизни – люди разочаровываются в партиях и лидерах, которые спекулируют популистскими лозунгами. Мы же идем к людям с конкретной экономической программой спасения страны. Идея у нас простая – люди труда и земля способны обеспечить Украину всем необходимым, обеспечить достойную жизнь для каждого», – считает заместитель Председателя Аграрной партии Денис Марчук.