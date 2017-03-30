В USAID опровергли прекращение сотрудничества с НАПК: открыты к новым совместным программам

Агентство США по международному развитию (USAID) не прекращало сотрудничество с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и готово найти взаимопонимание с ним по созданию новых программ. Об этом в комментарии УНИАН сказала директор региональной миссии USAID в Украине, Беларуси и Молдове Сьюзан К.Фриц.

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"USAID продолжает сотрудничать с Национальным агентством по предотвращению коррупции. Программы касаются финансирования политических партий и всей системы мониторинга и отчетности. USAID продолжает работать над этим с НАПК", - заявила Фриц.

Директор региональной миссии USAID в Украине, Беларуси и Молдове также уточнила, что "сейчас единственный проект, над которым мы с ними работаем, касается политических партий".

На вопрос, работали ли ранее НАПК и USAID над более широким кругом вопросов, Фриц сказала, что такого не было. "Нет, мы так не договаривались...", - отметила она.

Таким образом, директор региональной миссии USAID пояснила, что никакого приостановления в сотрудничестве с НАПК не было. "Нет. Мы проводили обсуждение с ними новых программ, но мы не достигли никакого решения, чтобы продвинуться вперед", - отметила Фриц.

На вопрос, ожидает ли она, что, в конце концов, будет найдено общее понимание по поводу достижения соглашения о сотрудничестве по новым программам, директор сказала, что USAID открыто к сотрудничеству.

Как сообщал УНИАН, 28 октября один из членов НАПК Руслан Рябошапка заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) остановило сотрудничество с НАПК.

В то же время 29 марта глава НАПК Наталья Корчак опровергла информацию о полном прекращении USAID сотрудничества с НАПК. «Опровергаю информацию в части полного прекращения сотрудничества. Сотрудничество продолжается в части политических партий, и запланированные проекты будут реализованы", - отметила Корчак.

В то же время, народный депутат от "БПП" Ирина Фриз заявила, что приостановление USAID сотрудничества с НАПК обусловлено необходимостью аудита использования средств Украиной.