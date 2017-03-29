В НАПК опровергают информацию о полном прекращении USAID сотрудничества с ними

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак опровергает информацию о полном прекращении Агентством США по международному развитию (USAID) сотрудничества с НАПК. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"Относительно сотрудничества USAID с НАПК. Опровергаю информацию в части полного прекращения сотрудничества. Сотрудничество продолжается в части политических партий, и запланированные проекты будут реализованы", - отметила Корчак.

"Мы не разрываем отношений", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, накануне один из членов НАПК Руслан Рябошапка заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) остановило сотрудничество с НАПК.

"Новый закон в действии (очевидно, речь идет об изменениях в закон о е-декларировании - УНИАН). USAID остановил сотрудничество с НАПК", - написал Рябошапка на своей странице в Facebook.

В комментариях к этому сообщению народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев отметил, что "существенном сокращении международной помощи США объявили задолго до принятия закона".

В ответ Рябошапка написал, что "они нам прямо об этом сказали сегодня: новый закон, выборочное преследование".

23 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в статью 3 закона Украины "О предотвращении коррупции" (№6172), который освобождает военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от подачи е-деклараций, однако обязывает к этому представителей общественных объединений.

27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.

Посольство США назвало шагом назад обязанность представителей общественных объединений подавать электронные декларации.