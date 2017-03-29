В НАПК опровергают информацию о полном прекращении USAID сотрудничества с ними

11:35, 29 марта 2017
Политика
608 0

Сотрудничество продолжается в части политических партий.

Наталья Корчак отреагировала на информацию о прекращении сотрудничества с USAID / slovoidilo.ua

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак опровергает информацию о полном прекращении Агентством США по международному развитию (USAID) сотрудничества с НАПК. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ НАПК сообщили, что реестр е-деклараций не работает из-за большого количества посещений

"Относительно сотрудничества USAID с НАПК. Опровергаю информацию в части полного прекращения сотрудничества. Сотрудничество продолжается в части политических партий, и запланированные проекты будут реализованы", - отметила Корчак.

"Мы не разрываем отношений", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, накануне один из членов НАПК Руслан Рябошапка заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) остановило сотрудничество с НАПК.

"Новый закон в действии (очевидно, речь идет об изменениях в закон о е-декларировании - УНИАН). USAID остановил сотрудничество с НАПК", - написал Рябошапка на своей странице в Facebook.

В комментариях к этому сообщению народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев отметил, что "существенном сокращении международной помощи США объявили задолго до принятия закона".

В ответ Рябошапка написал, что "они нам прямо об этом сказали сегодня: новый закон, выборочное преследование".

23 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в статью 3 закона Украины "О предотвращении коррупции" (№6172), который освобождает военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от подачи е-деклараций, однако обязывает к этому представителей общественных объединений.

27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.

Посольство США назвало шагом назад обязанность представителей общественных объединений подавать электронные декларации.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Скандал с е-декларациями для активистов
Теги: #НАПК#е-декларирование#USAID