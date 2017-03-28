Агентство USAID остановило сотрудничество с НАПК - Рябошапка

Заместитель министра юстиции и член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) остановило сотрудничество с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

Читайте такжеИзменения в е-декларировании в Украине нарушают стандарты Совета Европы и защищают политиков - Freedom House

"Новый закон в действии. USAID остановил сотрудничество с НАЗК", - написал Рябошапка на своей странице в Facebook.

USAID работает в Украине с 1992 года, оказывая помощь в таких сферах как экономическое развитие, демократия и управление, здравоохранение, социальный сектор.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в статью 3 закона Украины «О предотвращении коррупции» (№6172), которая освобождает военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от подачи е-деклараций и обязывает к этому представителей общественных объединений.

Ряд представительств других государств и международных организаций в Украине назвали "шагом назад" поправки к закону о е-декларировании.