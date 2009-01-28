Яценюк: если в ПР появились камикадзе, то я их приветствую

Бывший председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает нереальным вхождение представителей Партии регионов в состав правительства.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос УНИАН относительно предложения спикера парламента Владимира ЛИТВИНА о вхождении “регионалов” в состав нынешнего правительства.

“Я не вижу реальности этого”, - сказал А.ЯЦЕНЮК, добавив: “Если в Партии регионов появились камикадзе, то я их приветствую”.

По его мнению, в стране или должна быть оппозиция, или “мы делаем политический колхоз”.

При этом А.ЯЦЕНЮК пошутил, что в случае вхождения в правительство представителей Партии регионов, он один будет “большим оппозиционером”.

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что на сегодняшний день в парламенте “есть коалиция, которая поддерживается коммунистами”.

Он убежден, что должна быть и оппозиция, которая “постоянно кусает власть для того, чтобы власть была эффективной”.

“Пусть здесь не выдумывают и не размахивают ответственность на всех сразу”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, 27 января в эфире “5-го канала” председатель Верховной Рады Украины В.ЛИТВИН заявил, что будет предлагать премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО во время кадровых ротаций включить в состав правительства представителей Партии регионов.