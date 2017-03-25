Маккейн выразил оптимизм относительно предоставления Соединенными Штатами Украине летального вооружения

Председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил Сената США Джон Маккейн выразил оптимизм относительно предоставления Соединенными Штатами Америки Украине летального вооружения.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН.

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"Сенат уже много лет назад пришел к соглашению относительно модальности вхождения Украины в состав НАТО. Я бы сказал, что наш приоритет для Украины - предоставить Украине летальное оружие, оружие для того, чтобы они себя защитили, такое как Javelin, радары и другое", - сказал Маккейн.

Говоря о временных рамках реализации этой инициативы, сенатор выразил надежду, что это произойдет во время нынешней администрации, потому что она одобрительно относится к этому вопросу.

"Я не могу предсказать результат, но я оптимистичен, я должен быть оптимистичным, потому что Владимир Путин активизировал военную деятельность на востоке Украины. Мы об этом знаем, и он продолжит это делать так долго, как долго он будет думать, что ему за это ничего не будет. И, как минимум, мы должны дать (украинцам) возможность защитить себя и государство, в которое вторглись так называемые «сепаратисты», и нам известно, кто они", - подчеркнул Маккейн.

Напомнив о ликвидации оппонентов Путина, в частности Сергея Магнитского, американский политик сказал: "Владимир Путин ведет себя безнаказанно, как головорез и гангстер, каковым он является".

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года президент Петр Порошенко в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Украине необходимо 1 тыс. 240 противотанковых ракетных комплексов Javelin для сдерживания российской агрессии.

"Мы нуждаемся только в 1 тыс. 240 ракетных комплексах Javelin, и это вполне справедливо", - отметил Порошенко.

В свою очередь ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что Украина рассчитывает получить от Соединенных Штатов по меньшей мере тысячу противотанковых ракетных комплексов Javelin в случае широкомасштабного наступления России на Донбассе.