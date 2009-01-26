Внеочередное заседание ВР закрыли под слова о нарушении Конституции

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН напомнил, что следующее заседание парламента состоится 3 февраля.

После голосования постановлений по НБУ первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ (фракция Партии регионов) отметил, что сегодня парламент продемонстрировал, что «даже единственный законодательный орган» нарушает Конституцию и законодательство Украины.

Он отметил, что принятые постановления противоречат действующему законодательству, поскольку представление об освобождении и назначении председателя НБУ принадлежит к компетенции Президента Украины, а не парламента.

«Позор таким политикам», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ, говоря о парламенте, который принял сегодня решение о руководстве НБУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении Владимира СТЕЛЬМАХА председателем Национального банка Украины. В то же время ВР не поддержала постановление «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины от 16 декабря 2004 года №2243-IV «Об освобождении С.ТИГИПКО от должности главы Национального банка Украины».