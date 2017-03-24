Совбез ООН принял резолюцию о защите культурного наследия в условиях вооруженных конфликтов

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о защите культурного наследия в условиях вооруженных конфликтов.

Об этом сообщает Украинская миссия в ООН на странице в Twitter.

«Совет Безопасности ООН только что принял резолюцию о защите культурного наследия в условиях вооруженных конфликтов. Украина - один из соавторов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что текст резолюции разработали представители Италии и Франции. Кроме того, резолюция подтверждает, что такие действия могут быть военными преступлениями.

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«Резолюция призывает принять меры для предотвращения и пресечения незаконной торговли и оборота культурных ценностей, а также налаживать широкомасштабное сотрудничество между правоохранительными и судебными органами при поддержке ЮНЕСКО и Интерпола», - отмечается в тексте.

Документ осуждает незаконное уничтожение, а также разграбление и вывоз культурных ценностей с территории, где происходят военные конфликты.

Авторы резолюции призвали государства-члены ООН размещать культурные ценности в рамках сети существующих на их территориях «безопасных зон».

Кроме того, резолюция предусматривает включение в мандаты миротворческих операций ООН задачи по защите объектов культурного наследия.