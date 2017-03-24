В НАТО запустили механизм помощи для гуманитарного разминирования в Балаклее - Порошенко

Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы уже активизировал механизм привлечения помощи для гуманитарного разминирования в Балаклее, где накануне произошел пожар на военном арсенале и детонация боеприпасов.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в Twitter.

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"Спасибо партнерам по НАТО за оперативную реакцию на мое обращение", - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее Харьковской области на территории военного арсенала Минобороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Жертв среди военнослужащих не было, но под разрушенными конструкциями здания в Балаклее найдено тело погибшей женщины. Также ранения получили двое женщин.

По данным ГСЧС, из Балаклее и 9 близлежащих населенных пунктов было эвакуировано около 20 тысяч человек.

Порошенко сообщил, что дал поручение МИД, Минобороны и ГСЧС «привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклеи».