Состояние Дубины нормализуется
22:06, 25 января 2009Политика
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Врачи молчат о подробностях операции
Состояние руководителя НАК "Нафтогаз" Олега Дубины, который перенес операцию на сердце, нормализуется.
Об этом сообщила, ссылаясь на информацию врачей, корреспондент телеканала 1+1.
Врачи не предоставляют дополнительной информации о подробностях операции, которая была проведена руководителю НАК.
Какая именно операция была проведена Дубине – на открытом сердце или стентирование без вскрытия грудной клетки не сообщается.
Как известно, в пятницу премьер-министр Юлия Тимошенко сообщила, что Дубина находится в реанимации после операции на сердце.
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