Состояние Дубины нормализуется

Состояние руководителя НАК "Нафтогаз" Олега Дубины, который перенес операцию на сердце, нормализуется.

Об этом сообщила, ссылаясь на информацию врачей, корреспондент телеканала 1+1.

Врачи не предоставляют дополнительной информации о подробностях операции, которая была проведена руководителю НАК.

Какая именно операция была проведена Дубине – на открытом сердце или стентирование без вскрытия грудной клетки не сообщается.

Как известно, в пятницу премьер-министр Юлия Тимошенко сообщила, что Дубина находится в реанимации после операции на сердце.

Украинская правда