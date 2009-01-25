Тимошенко: от падения курса гривни выиграли все, кто на «Б»

Премьер-министр Юлия Тимошенко уверена, что «как только мы сменим руководство Нацбанка, курс восстановится на отметке 6—6,50 грн. за доллар». Об этом она заявила в интервью «Зеркалу недели».

В ответ на замечание, мол экспортеры взвоют…, премьер заявила, что им хватит такого курса. По ее мнению, надо находить такой курсовой баланс, который бы исключил ситуацию, когда курс бьет по большинству и устраивает меньшинство.

«Давайте посмотрим: кто оказался на одной чаше весов, - объяснила свою точку зрения Тимошенко. - Падение курса гривни бьет в первую очередь по малому и среднему бизнесу, который прокредитован в долларах; во-вторых, по среднем классу, который имеет кредиты на квартиры, машины и товары народного потребления тоже в долларах. Кроме того, падение курса наносит удар по всей банковской системе, которая брала кредиты на мировом финансовом рынке, разумеется, тоже в валюте и, возвращая эти кредиты, должна тратить на покупку доллара в два раза больше гривен. Это бьет по всей промышленности и всему экономическому сектору, потому что в связи с падением гривни кредиты стали дороже на 30 процентов.

А на другой чаше весов — только экспортеры. Хотя нет, от этого выиграли еще несколько спекулянтов, корупционное руководство Национального банка и Банковая. Ну так получилось, что все на «б»… То есть потери и выгоды от падения курса гривни слишком уж неравно разложились».