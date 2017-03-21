Военная прокуратура вызывает террориста Козицына для открытия уголовного дела

Главаря незаконного вооруженного формирования "Всевеликое войско Донское", гражданина РФ Николая Козицина вызывают в Главную военную прокуратуру ГПУ.

Соответствующая повестка опубликована в «Урядовому кур’єрі».

Как отмечается в повестке, Козицин вызывается в прокуратуру на 9.00 29 марта «для открытия материалов уголовного производства».

Как сообщал УНИАН, 7 марта по постановлению Печерского районного суда Киева было удовлетворено ходатайство Главной военной прокуратуры ГПУ о проведении специального досудебного расследования в уголовном производстве против главаря незаконного вооруженного подразделения "Всевеликое войско Донское" террористической организации "ЛНР" Козицина.

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По данным следствия, Козицин в апреле 2014 года на территории РФ создал незаконное вооруженное формирование "Всевеликое войско Донское" из числа граждан России и других лиц, во главе которого незаконно вторгся на территорию Украины и до ноября 2014 года в Луганской области в составе террористической организации "ЛНР" организовывал и непосредственно принимал участие в нападениях на участников антитеррористической операции.

Кроме того, по данным ГПУ, Козицин организовывал разбойные нападения на волонтеров, журналистов, священнослужителей и других гражданских лиц из числа местных жителей с целью завладения их имуществом. Также Козицин обвиняется в незаконном лишении свободы и содержании в нечеловеческих условиях, избиении, издевательстве, истязании пленных, в том числе беременных женщин.