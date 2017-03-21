В Раде заблокировали трибуну во время рассмотрения вопроса о назначении аудитора НАБУ (фото)

Верховная Рада Украины начала рассмотрение вопроса об определении представителя ВР в состав Комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, часть депутатов от фракций «Самопомич», «Батькивщина», «Блок Петра Порошенко» заблокировали трибуну парламента.

При этом рассмотрение вопроса продолжается.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада еще 23 февраля планировала назначить аудитора НАБУ от парламента, однако депутаты не пришли к согласию относительно кандидатуры на эту должность.

В состав комиссии предполагалось выдвинуть кандидатуру заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча, которую одобрил профильный комитет ВР.

Однако фракции «Народный фронт» и «БПП» предложили другую кандидатуру – Найджела Брауна, которая ранее не обсуждалась и не утверждалась профильным комитетом.