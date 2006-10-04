Азаров припомнил Тимошенко раскладушку и коньки

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ обвиняет правительство Юлии ТИМОШЕНКО в доведении НАК «Нафтогаз Украины» до банкротства.

Как перелает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам первого вице-премьера, в 2005 году «Нафтогаз» должен был заплатить в бюджет 10 млрд. грн., что почти в 2 раза больше его платежей в 2004 году. «Заставили взять кредиты. Это что, борьба с тенью, или заведомое приведение к банкротству «Нафтогаза Украины»?», - сказал Н.АЗАРОВ. Он также подчеркнул, что, его мнению правительство Ю.ТИМОШЕНКО занималось только декларациями. «В 2005 году, про который говорят, что был небывалый рост доходов бюджета за счет борьбы с теневой экономикой «Контрабанда-СТОП!», махали там, с тенью боролись на каждом шагу, на раскладушках, на коньках», - сказал Н.АЗАРОВ.

Говоря о правительстве Юрия ЕХАНУРОВА, Н.АЗАРОВ обвинил его в повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По его словам, решения о повышении тарифов были приняты в мае и июле 2006 года. При этом он подчеркнул, что правительство В.ЯНУКОВИЧА не имеет к этим решениям никакого отношения. «Зачем же все с больной головы на здоровую валить?», - сказал Н.АЗАРОВ.