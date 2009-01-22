Судья-миллионер Зварич получил поздравительную открытку от Ющенко

25 декабря 2008 года, через 23 дня после того, как работники СБУ и Генпрокуратуры обвинили главу Львовского апелляционного админсуда Игоря Зварича во взяточничестве, из секретариата президента на служебный адрес Зварича прислали красивую поздравительную открытку.

Открытка была прислана по случаю Нового года, пишет в четверг львовская газета "Высокий замок", которой об этом рассказали очевидцы получения открытки.

"Уважаемый Игорь Степанович, – говорится в послании. – Искренне поздравляю с Новым 2009 годом и Рождеством Христовым! Пусть грядущий год будет богат на счастье, радость и добро, пусть всюду властвует любовь, согласие и милосердие. Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в жизни, новых свершений ради процветания родной Украины. С уважением – Президент Украины Виктор Ющенко".

Как рассказали очевидцы, когда в канцелярии Львовского апелляционного админсуда получили конверт с этой открыткой, то "едва не потеряли дар речи".

Газета отмечает, что президент, который резко высказывался о судье-взяточнике и даже отметил орденами тех, кто его взял "на крючок", не мог послать Зваричу праздничные приветствия, значит очевидно, "инициативу проявили" работники его секретариата, тогда как после громкого скандала должны были немедленно вычеркнуть его фамилию из списка людей, которых удостаивает своим вниманием президент.

По убеждению издания, президента "подставили" люди из его близкого окружения.

Как известно, 2 декабря прошлого года в кабинете и помещении главы Львовского апелляционного админсуда Зварича и семи его коллег работники СБУ и ГПУ изъяли более миллиона долларов США и более 2 миллионов гривен. Нашли также записи с расценками взяток за положительное решение дел.

ГПУ возбудила против Зварича уголовное дело за получение взятки в особо крупных размерах, в частности - 100 тысяч долларов.

7 декабря у Зварича была взята подписка о невыезде. Как заявил Зварич 9 декабря, найденные деньги он одолжил у знакомого адвоката на строительство частного дома, а другую часть коллеги-судьи собрали на ремонт помещения суда, а в кабинете они оказались из-за традиции "засевать" новое помещение.

12 декабря президент обратился в Высший совет юстиции и Совет судей с просьбой безотлагательно дать оценку и принять меры относительно судьи Зварича. В тот же день Совет судей уволил Зварича с должности главы Львовского апелляционного админсуда. В тот же таки день Зварич исчез из больницы, после чего был объявлен в розыск.

18 декабря Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Зварича.

Вместе с тем, экс-судья, находясь в розыске, подал два иска во Львовский окружной админсуд: с просьбой отменить постановление ВР о его увольнении, и с требованием отменить постановление Печерского суда Киева о разрешении на его задержание и арест. Исковые заявления датированы 22 декабрям 2008 года, поступили в суд по почте, зарегистрированы 16 января 2009 года.

Украинская правда