Россия до сих пор не выполнила ни одного пункта Минских договоренностей - МИД

Пресс-секретарь МИД Марьяна Беца заявила, что Россия до сих пор не выполнила ни одного пункта Минских договоренностей.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Также она констатировала, что "абсолютно отсутствует политическая воля Москвы их выполнять".

"Ситуация на Донбассе остается крайне напряженной. Увеличивается количество вооруженных провокаций против подразделений Вооруженных Сил Украины со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований (НВФ) при поддержке Российской Федерации. Ежедневно со стороны поддерживаемых Россией боевиков фиксируются десятки обстрелов. При этом активно используется артиллерия, минометы, бронированные автомобили, реактивные системы залпового огня «Град». Постоянные нарушения Российской Федерацией Минских договоренностей подрывают усилия Украины и международного сообщества, направленные на восстановление мира и безопасности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - отметила Беца.

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По ее словам, "события последнего месяца стали показательной демонстрацией со стороны Кремля намерений продолжать курс на эскалацию начатого ею вооруженного конфликта и нежелания придерживаться взятых на себя обязательств".

"Захват украинских предприятий российско-террористическими силами – новый элемент гибридной войны России против Украины и еще один мощный удар по экономике Украины, поскольку указанные предприятия в свое время нашли способ остаться в правовом поле Украины, платили налоги в украинский бюджет, включительно с военным сбором на поддержку украинских Вооруженных Сил, обеспечивали трудоустройство тысяч граждан Украины, подпитывали металлургию как один из ключевых источников валютных поступлений в Украину", - сказано в сообщении.

Также пресс-секретарь МИД заверила, что Украина, со своей стороны, и впредь будет оставаться преданной Минским договоренностям, и будет прилагать решительные усилия с целью их имплементации в полном объеме.