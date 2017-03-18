Сегодня оккупанты 36 раз обстреляли позиции ВСУ, двое военных ранены

В зоне проведения антитеррористической операции сегодня российско-оккупационные войска 36 раз обстреляли позиции украинских войск, ранены двое бойцов. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО на 18:00.

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На Донецком направлении, в районе Авдеевки боевики продолжают обстреливать опорные пункты Вооруженных сил Украины из гранатометов различных систем, минометов калибра 82 и 120 мм. По укреплениям вблизи Невельского и Луганского российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм, вблизи Песков - из крупнокалиберных пулеметов, Зайцево - из стрелкового оружия и гранатометов.

На Мариупольском направлении для поражения позиций сил АТО возле Водяного враг дважды использовал артиллерию калибра 122 мм, вблизи Гнутово - стрелковое оружие, БМП бил по Широкино.

В Луганской области усилились обстрелы опорных пунктов ВСУ в районе Троицкого из минометов калибра 120 мм. Вблизи Крымского велся обстрел из гранатометов различных систем, минометов калибров 85 и 120 мм, а впоследствии задействовали танк, рядом с Трехизбенкой и Попасной оккупанты стреляли из СПГ.