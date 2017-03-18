НАБУ заверило в достаточном количестве доказательств против Насирова

«Следствие имеет доказательства, что принимая решение о предоставлении рассрочки по уплате рентных платежей трем компаниям, подконтрольным народному депутату Александру Онищенко, что действовали по договорам совместной деятельности с государственной компаниией ПАО «Укргаздобыча», председатель ГФС сознательно проигнорировал ряд условий применения этого инструмента, зафиксированных в нормативных документах», - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

По данным НАБУ, решения о рассрочке уплаты рентных платежей приняты "задним" числом – без имеющихся на то веских оснований и уже после наступления установленных дат уплаты ренты упомянутыми компаниями. Рассрочки предоставлялись без согласования с Министерством финансов Украины, хотя их срок выходит за пределы одного бюджетного года. Кроме того, председатель ГФС сообщил ПАО "Укргазвыдобування" и Государственной службе геологии и недр Украины недостоверную информацию об отсутствии у упомянутых компаний налогового долга.

«Этим он скрыл факт невыполнения операторами условий договоров о совместной деятельности в части уплаты в бюджет ренты за пользование недрами, что могло бы стать основанием для расторжения договоров между ПАО “Укргазвыдобування” и компаниями, задействованными в так называемой "газовой схеме Онищенко», - отмечают в НАБУ.

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Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью и служебным положением). Следственные действия проходили в рамках расследования фактов хищения средств во время добычи и продажи газа по договорам совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування».

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

16 марта в САП сообщили, что залог в размере 100 млн грн за Насирова внесли его жена и тесть, поздно вечером 16 марта Насиров был освобожден из-под стражи.