Трамп рассчитывает на "в идеале" мирное урегулирование в Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отметил лидерство канцлера Германии Ангелы Меркель в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом он сказал на совместной с Меркель пресс-конференции в Вашингтоне.

Читайте такжеВ Кремле заявили о разочаровании администрацией Трампа

“Я также высоко ценю лидерскую роль канцлера Меркель вместе с президентом Франции (Франсуа Олландом - УНИАН) в урегулировании конфликта в Украине, где мы в идеале добиваемся мирного урегулирования”, - подчеркнул Трамп.

Как сообщалось, сегодня в Вашингтоне проходит встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа. Лидеры стран должны были встретиться во вторник, но из-за погодных условий встречу перенесли.