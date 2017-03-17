Трамп рассчитывает на "в идеале" мирное урегулирование в Украине

20:48, 17 марта 2017
Политика
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Трамп рассчитывает на урегулирование конфликта на востоке Украины мирным путем.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отметил лидерство канцлера Германии Ангелы Меркель в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом он сказал на совместной с Меркель пресс-конференции в Вашингтоне.

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“Я также высоко ценю лидерскую роль канцлера Меркель вместе с президентом Франции (Франсуа Олландом - УНИАН) в урегулировании конфликта в Украине, где мы в идеале добиваемся мирного урегулирования”, - подчеркнул Трамп.

Как сообщалось, сегодня в Вашингтоне проходит встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа. Лидеры стран должны были встретиться во вторник, но из-за погодных условий встречу перенесли.

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Теги: #Трамп#Донбасс#война#Меркель