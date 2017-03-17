МИД осудил вхождение "армии" оккупированной Южной Осетии в состав Вооруженных сил РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

По ее словам, "МИД выражает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и решительно осуждает проведение 12 марта этого года незаконных так называемых парламентских выборов в оккупированном абхазском районе Грузии, а также подписание так называемого соглашения между Российской Федерацией и "республикой" Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил республики Южная Осетия в состав вооруженных сил Российской Федерации, и референдум по переименованию Цхинвальского района Грузии".

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"Украина рассматривает такие действия проявлением российской имперской политики и попыткой легитимизировать оккупационный режим, что является ничтожным с точки зрения международного права", - заявила пресс-секретарь МИД.

Также Беца сказала, что Украина подтверждает свою приверженность территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин одобрил соглашение с Южной Осетией о вхождении некоторых подразделений «вооруженных сил республики» в состав ВС России.