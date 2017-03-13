Россия пополнит ряды своих Вооруженных Сил подразделениями с оккупированной Южной Осетии

Россия намерена включить в состав Вооруженных сил военные подразделения Южной Осетии.

Как сообщили УНИАН в правительстве РФ, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Одобрить представленный Министерством обороны РФ согласованный с Министерством иностранных дел РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений ВС Республики Южная Осетия в состав ВС РФ», - говорится в документе.

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Предложение о подписании указанного соглашения будет представлено президенту РФ Владимиру Путину.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 августа 2008 года российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. В результате 5-дневной войны Россия признала независимость этих двух грузинских регионов и ввела дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на этих территориях.

Все государства мира, за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру, признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008 года погибли более 400 человек, более 2 тысяч были ранены.