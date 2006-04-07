Омельченко на прощание решил напоить киевлян

Киевский городской председатель Александр ОМЕЛЬЧЕНКО дал поручение первому заместителю председателя КГГА Ивану ФОМЕНКО и соответствующим службам города в течение апреля изучить пожелания людей относительно строительства в столице новых бюветных комплексов.

Как передает корреспондент УНИАН, вопрос о сооружении в столице бюветов был затронут во время заседания расширенной коллегии КГГА, на котором обсуждались меры по обеспечению питьевой водой населения города, в частности, во время весеннего паводка на реках города.

Как сообщалось на заседании, в Киеве действует 203 бюветных комплекса. В то же время, по словам А.ОМЕЛЬЧЕНКО, люди обращаются с просьбой увеличить их количество.

В соответствии с планом развития в городе этой системы водоснабжения, в текущем году будут открыты еще 24 бювета. Вместе с тем, городской председатель поручил рассмотреть все обращения от жителей, учесть их и при необходимости увеличить запланированное количество комплексов питьевой воды.

“Если мы уже имеем в Киеве 203, то можно и нужно реагировать на просьбы людей и продолжать эту работу в этом году. 24 бювета еще в этом году планово, но если по запискам, звонкам и пожеланиям людей - нужно увеличить количество, то я даю поручение на протяжении апреля рассмотреть все пожелания, и у нас есть возможность в этом году увеличить количество бюветов чистой питьевой воды”, - сказал он.

Во время своего выступления начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталий ПШЕНИЧНЫЙ сообщил, что Киевское и Каневское водохранилища на сегодняшний день имеют необходимый свободный объем для пропуска воды во время половодья и что это дает основания надеяться, что нынешнее половодье, которое ожидается в конце апреля – начале мая, жители Киева на себе не ощутят. В свою очередь главный государственный санитарный врач города Ирина КОЗЛОВА заверила, что СЭС вместе с “Киевводоканалом” отработали свои действия во время весеннего половодья с целью бесперебойного безопасного для здоровья людей водоснабжения.