Сербские парламентарии посетили оккупированный Крым - МИД Украины вызывает посла

Министерство иностранных дел Украины осудило поездку группы сербских парламентариев в оккупированный Крыму и вызвал посла Сербии для дачи объяснений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Она проинформировала о поездке парламентариев из Сербии на территорию временно оккупированного Россией Крыма.

«Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает поездку группы сербских парламентариев во временно оккупированный Крым. Вопреки многочисленным предупреждениям со стороны украинской стороны, сербские политики демонстративно нарушили законодательство Украины, международное право, резолюцию Генеральной ассамблеи от 2014 года и открыто призывают к признанию Крыма территорией РФ», - заявила Беца.

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По ее словам, эти парламентарии проигнорировали официальную позицию Республики Сербия, которая твердо стоит на защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Мы рассматриваем эти действия политиков как проявление сознательного пренебрежения ключевыми принципами международного права, прежде всего, суверенитета и территориальной целостности Украины, и подчеркиваем, что нашим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за такие преступные действия», - подчеркнула пресс-секретарь МИД.

«Со своей стороны могу сказать, что МИД сегодня вызвал посла Сербии в Украине в МИД для разъяснений по этому вопросу», - сказала Беца.

Также она обратилась с требованием ко всем иностранным гражданам четко соблюдать законодательство Украины, и учитывать, что Крым принадлежит Украине.

Как сообщалось, глава пророссийской "Сербской народной партии" Ненад Попович посетил оккупированный Крым.