В Евросоюзе назвали аннексию Россией Крыма прямым вызовом международной безопасности

Европейский Союз не признает и осуждает аннексию Россией Крыма, что является прямым вызовом международной безопасности.

Об этом сообщает Постоянное представительство ЕС в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в микроблоге в Twitter.

«Не признаем и осуждаем незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя, что является нарушением международного права и является прямым вызовом международной безопасности», - говорится в сообщении.

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Кроме того, в ЕС приветствуют продление мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и подтвердили, что мандат СММ охватывает всю Украину, включая Крым.

Как сообщал УНИАН, 16 марта Постоянный совет ОБСЕ одобрил решение о продлении на 12 месяцев - до 31 марта 2018 года - мандата СММ ОБСЕ в Украине.

*** Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% из числа тех, кто принял участие в «референдуме» 16 марта 2014 года, высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против России.