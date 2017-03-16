В САП объяснили, когда будет принято решение об освобождении Насирова

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре объяснили, что согласно действующему законодательству, освобождение лица из-под стражи, которое или за которое внесли залог, предусматривает сутки для принятия соответствующего решения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе САП, комментируя сегодняшнюю информацию о внесении 100 млн грн залога для освобождения из-под стражи временно отстраненного от исполнения обязанностей главы Госфискальной службы Романа Насирова.

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"Согласно процедуре, после внесения залога за человека, который находится под стражей, уполномоченные ведомства должны проверить и юридически убедиться в факте внесения этого залога не более, чем в течение суток, для принятия решения об освобождении из-под стражи арестованного", - отметили в САП, объяснив, что, таким образом, учитывая вечернее время суток, физически вряд ли возможно провести такую проверку, поскольку соответствующие учреждения не работают.

Поэтому, как отметили в САП, принятия решения об освобождении Насирова можно ждать в течение завтрашнего дня.

Ранее в САП заявили, что жена отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова внесла за него залог в размере 100 млн гривень.

Как сообщал УНИАН, 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. 13 марта Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Насирову. Также суд отказался увеличить размер залога до 2 млрд грн.