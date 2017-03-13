Суд завершил заслушивание позиции Насирова и его адвокатов (фото)

В заседании Апелляционного суда Киева завершилось заслушивание позиции отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и его адвокатов.

Как передает корреспондент УНИАН, в судебном заседании 15-минутный перерыв.

Насиров выступал более часа. Основные тезисы его выступления сводились к следующему: отсрочка налоговых платежей не является преступлением, она предусмотрена налоговым законодательством и соответствующими постановлениями правительства. Он не мог отказать в просьбе о налоговой рассрочке, поскольку для нее были получены все необходимые документы.

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Кроме того, чиновник подчеркнул, что не собирается покидать территорию Украины в случае изменения меры пресечения.

Ожидается, что после перерыва суд заслушает позицию прокуроров и пойдет в совещательную комнату для принятия решения.

Как сообщал УНИАН, сегодня Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу на меру пресечения Насірову. 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. САП в апелляционном порядке требует увеличить размер залога до 2 млрд грн.

Насирова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что чиновник в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентре». В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.